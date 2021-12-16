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“Emekten ve halktan yana bütçe istiyoruz”            

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu üyeleri, 19 Aralık Pazar günü Ankara’da düzenlenecek miting için Eğitim-Sen binası önünde stant açıp bildiri dağıttı.

Güncel 16.12.2021, 23:17
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“Emekten ve halktan yana bütçe istiyoruz”            

Stant başında KESK Çorum Şubeler Platformu adına bir açıklama yapan Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Olağanüstü günlerden geçiyoruz cümlesine o kadar alıştırıldık ki, her güne yeni olağanüstü durumlarla uyanıyoruz.  İktidar emeğe, emekçilere, çiftçilere, esnafa, kadınlara, gençlere, halka karşı adeta ekonomik darbe yapıyor. Göz göre göre ve sonucunu bildikleri ekonomik politikalarla emeği ucuzlatıyor, işsizliği, güvencesizliği artırıyor, yaşam koşullarını dayanılmaz hale getiriyorlar. İktidar, çevresi ve bir avuç vurguncu, fırsatçı, rantçı kapitalist dışında hepimiz kaybediyoruz.
Biz fakirleşirken onlar zenginliklerine zenginlik katıyor. Her güne yeni zamlarla uyanıyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz olduk.
Enflasyon aldı başını gidiyor. TÜİK’e göre yüzde 19,89. Bağımsız araştırmacılara göre yüzde 50 civarında. Özellikle gıdada enflasyonun hızına yetişebilmek mümkün değil” dedi. 

“ÜCRETLERİMİZ ENFLASYONUN ALTINDA EZİLDİ”
Ücretlerin enflasyon altında ezildiğini, asgari ücretin artık açlık sınırının altında kaldığını belirten Beyaz, açıklamasında şunları söyledi:
“Ev kiralayamaz, kiraladığımızı da ödeyemez olduk. Bin bir emekle büyüttüğümüz gençler barınacak yurt bulamıyor.
İşsizlik aldı başını gidiyor. İşsizlerin sayısı 10 milyona yaklaştı. Özellikle gençler ve kadınlarda işsizlik oranı oldukça fazla. Ucuz işgücü kaynağı görülen kadınlara yönelik şiddet kadın kırımı boyutuna ulaştı.
Patronlar istediği zaman keyfi olarak işten çıkarıyor, iktidar sorgusuz sualsiz ihraç ediyor! İşsiz kaldığımızda da İşsizlik Fonundan işsizlik parası alamıyoruz. Fondaki paralar bile sürekli patronlara aktarılıyor. Ücretlerimiz açlık sınırının altında. Maaşlarımız eridikçe eriyor...
Mesele kaynak olmaması değil, iktidarın ve sermayenin tercihleridir. Bize olmayan kaynaklar, silahlanmaya savaşa ve garanti ödemeli şirketlere gidiyor
Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Daha ötesi yok! Nefes alamaz hale geldik.”
“ASGARİ ÜCRET VERGİDEN MUAF TUTULSUN”
“Çalışanların ücretlerine son iki yılda yaşanan kayıpları telafi edecek zam yapılmalıdır. İstihdamı artıracak acil önlemler alınmalıdır.
Asgari ücret Ocak ayı beklenmeden, insanca yaşayacak bir tutara çıkarılmalı, vergiden muaf tutulmalıdır.
Mal ve hizmetlere son iki yılda yapılan zamlar geri çekilmeli, denetim sağlanmalıdır. Elektrik, doğalgaz ve suyun bir kısmı devlet ve belediyeler tarafından karşılanmalıdır.
Herkese yaşanabilir bir ücret düzeyinin altında olmamak kaydıyla “temel gelir güvencesi” verilmesi için bütçeden kaynak ayrılmadır.
Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmelidir.
Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan pay acilen artırılmalıdır.
Lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesi 3600’e çıkarılmalıdır.”
“SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN 19 
ARALIK’TA ANKARA’DAYIZ”
“Yoksulluğumuzun, işsizliğimizin en önemli nedenlerinden biri öfkemizi, tepkimizi, çığlığımızı duyurmamak. Sessizliğimiz iktidarı daha da pervasızlaştırıyor. Bu sessizliğe artık dur demeliyiz. KESK olarak 18 Aralık İzmir ve Diyarbakır’da 19 Aralık İstanbul ve Ankara’da yapacağımız mitinglerle sesimizi daha da yükseltecek, ses olan her yerde sese ses katacağız.
Biz KESK Çorum Şubeler Platformu olarak 19 Aralıkta Ankara Anadolu(Tandoğan) Meydanında yapacağımız mitinge emekten yana tüm dostlarımızı ve duyarlı Çorum halkımızı davet ediyoruz.” (Taner ŞİMŞEK) 
 

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