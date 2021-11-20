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"Emekten ve halktan yana bir bütçe istiyoruz"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu’nun çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasında başta temel tüketim maddeleri olmak üzere doğalgaza, elektriğe ve benzine yapılan zamların geri alınması talep edilirken, emekten ve halktan yana bir bütçe isteği yinelendi.

Güncel 20.11.2021, 10:17
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"Emekten ve halktan yana bir bütçe istiyoruz"

KESK tarafından Postane önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen ile KESK’e bağlı sendikaların başkan ve üyelerinin de destek verdiği basın açıklamasında konuşan Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Ülkeyi yönetenler büyüme rekorlarından, şahlanan Türkiye’den bahsediyor. Bir avuç sermayedar için, yandaş şirketler için dedikleri doğru olabilir. Ama emekçiler için halk için işsizlik büyüyor, pahalılık artıyor, borçlar kabarıyor, faturalar şahlanıyor” dedi.

Alım gücünün düştüğünü her gün çarşıda, pazarda, markette hissettiklerini kaydeden Beyaz, “İşsizliğin arttığını artık hemen her evde olan işsizlerden, özellikle genç ve kadın işsizlerden görüyoruz” ifadelerini kullandı.
“Her gece yarın nelere zam gelecek, eriyen ücretlerimizle nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız endişesiyle yatıyoruz.  Her sabah paramızın döviz ve zamlar karşısında adeta pula döndüğü, yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne uyanıyoruz” diyen Beyaz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Bu zorlu süreçte TBMM’de hepimizin geleceğini yakından ilgilendiren, 2022 Bütçe yasa teklifi görüşülüyor. Bütçede gelirlerin kimlerden sağlanacağı ve kimler için harcanacağı belirleniyor. 
Anayasasında sosyal-hukuk devleti yazan bir ülkelerde, oluşturulacak bütçeler ile toplumun ezici çoğunluğu, üreten emekçi çoğunluğu korunabilir. 
Ancak ne yazık ki Türkiye’de yıllardır bütçeler ülke kaynaklarının, emekçilerden, halktan alınan vergilerin sermayeye-patronlara, yandaşlara aktarılmasının bir aracı haline dönüşmüştür. Ve yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. 
Türkiye salgın süresince milli gelirine oranla kendi halkına en az nakit desteği veren ülkelerden biri olmuştur. Türkiye dolaylı ve dolaysız vergilerle işçilerin-emekçilerin patronundan daha yüksek oranda vergi ödediği bir ülke haline gelmiştir. 

Bizim cebimizden alınanlar işverenlere-patronlara, yandaş müteahhitlere teşvik, prim desteği, ‘hazine garantisi’, faiz olarak aktarılmaktadır. Bizim cebimizden alanlarla milyonlar yoksullaşırken, bir avuç şirket şahlanmaktadır. 
Toplumsal cinsiyete duyarsız, eşitsizlikleri artıran bütçede kadınların ekonomik kaynaklara, kamusal hizmetlere, eğitime, sağlığa ve sosyal koruma haklarına eşitsiz erişimi, bakım ve ev içi emeği ile çifte mesaisi bir kez daha göz ardı edilmektedir.
Bizim cebimizden alınanlar, eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe değil silahlanmaya ve iktidarın destek beklediği silah tüccarı devletlere aktarılmaktadır. 
Bizim cebimizden alınanlar, bir avuç yandaşın aldığı beş rakamlı üçer beşer maaşa, itibar adı altındaki şatafata, yandaş vakıflara-cemaatlere aktarılmaktadır. 
Oysa bütçe işçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın “geçinemiyoruz” diyen büyük çoğunluğunun nefes alması için kullanılmalıdır. 
Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükün hafifletilsin, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayansın. 
Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. 
Elektrik, su,  doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun.
Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın.
Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilsin, kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılsın. 
En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilsin.
Herkese temel gelir güvencesi sağlansın.
Kısacası bu ülkenin işçileri, emekçileri olarak yarattığımız değerlerin, oluşturduğumuz kaynakların insanca bir yaşam, insanca çalışma koşulları ve iş güvencesi, parasız kamusal hizmet olarak geri dönmesini istiyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz. 
2022 bütçesi ve asgari ücreti belirlenirken “geçinemiyoruz” diye haykıran milyonların talepleriyle omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.”

(Taner ŞİMŞEK)

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