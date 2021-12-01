Emektar eğitimcilere vefa

Hanoğlu Konağı’nda önceki akşam düzenlenen vefa gecesine Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Türk Emekli-Sen İl Temsilcisi Kamil Yiğit ile birlikte son iki yılda emekliye ayrılan eğitim çalışanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve yemeğin ardından konuşan Aydın, sendikalarının Türk milletine sevdalı, ‘bizim ilkemiz önce ülkemiz ‘ diyen, devletin bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan vatan sevdalılarından oluşan milli bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi. Türk Eğitim-Sen’in her türlü haksız ve hukuksuz uygulamanın karşısında üyesinin safında yer alan bir güven kapısı olduğunu belirten Aydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve ahde vefanın gereği ilimiz merkez ve ilçelerden emekli olan emektar eğitimcilerle biraraya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Selim Aydın ayrıca bugüne kadar dik ve omurgalı duruş sergileyen Türk Eğitim-Sen üyesi emektar eğitim çalışanlarının da hiçbir zaman dik duruşlarından taviz vermeyerek gençlere rehberlik yaparak rol model olduğunu sözlerine ekledi.

Türk Eğitim-Sen’in dahili ve harici şer odaklarına karşı varlığını Türk varlığına adamış bir kutup yıldızı olduğunu belirten MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ise konuşmasında bugüne kadar ülke yolunda hizmet eden ve memuriyetten emekliye ayrılan eğitim çalışanlarına partilerinin kapısının sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.

Vefa gecesinde konuşmaların ardından ise emekli eğitim çalışanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.



(Volkan SINAYUÇ)

