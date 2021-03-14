Emektar bıçakçı Arif Nohut toprağa verildi

Murat Nohut, Zeliha Eral, Meliha Karabacak ve Sariye Nohut Velidedeoğlu’nun babası, sporcu-oyuncu Feyyaz Veliledeoğlu’nun dedesi olan bıçakçı Arif Nohut’un, iki hafta önce camiden çıkarken düştüğü, o günden beri rahatsız olduğu öğrenildi. Tedavisi devam eden Arif Nohut geçtiğimiz Cuma günü saat 11.00’de de Özel Elitpark Hastanesi’nde kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etmişti.

Çorum Bıçakçılar Arastası’nın saygın şahsiyetlerinden Arif Nohut’un cenazesi Cumartesi günü saat 11.00’de hastaneden alınarak Ulumezar’a getirildi. Burada kılınan cenaze namazından sonra ise toprağa verildi. Cenazeye CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut ile Nohut ailesinin yanısıra, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.



(Haber Merkezi)

