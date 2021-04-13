Emekliye ayrılan Prof. Dr. Gülhan’a teşekkür plaketi 

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda Prof. Dr. Meral Gülhan için veda programı düzenlendi. Programa, Rektör Prof. Dr. Öztürk ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Tıp Fakültesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı.



Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, programda, yaptığı konuşmada, Covid-19 salgını nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiklerini, bu süreçte sağlık hizmetinin yanında eğitim hizmetlerini de doğru şekilde götürmek için Tıp Fakültesi Dekanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Salgınla mücadele döneminde, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülhan’dan büyük destek gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Sezikli, “Dekanımızın desteklerini her zaman gördük. Dekanlığının yanında Covid-19 sürecinde verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacağız. Doğru yolu bulmak için her zaman hasta orijinli, öğrenci orjinli görüş alışverişlerimizi hiçbir zaman aksatmadık. Meral Hocamıza, bize verdiği katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı da makamların gelip geçici olduğunu belirterek, “Hepimiz gelip geçiciyiz, bu makamların emanetçisiyiz. Kendisine Çorum’a verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum ve bundan sonraki hayatında sağlıklı, huzur içinde bir ömür diliyorum.” ifadesini kullandı.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da Prof. Dr. Meral Gülhan’ın örnek akademisyenliğine vurgu yaparak, “Öncelikle kendisi hem Üniversitemize, hem hastanemize ve aynı zamanda da Çorum halkına büyük hizmetler vermiştir. Çok başarılı bir klinisyen olan hocamız aynı zamanda iyi bir idareci olduğunu da Covid-19 salgını başında bizi kırmayarak kabul ettiği Dekanlık sürecinde göstermiştir. O kadar zorlu süreçti ki göreve başladığı gün ilk vakalar başladı. Birlikte çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Herkesin bir hayat programı var ve kendisi de bu programı ve ailevi sorumlulukları nedeniyle ayrılmak zorundaydı ama burada olduğu süreci dolu dolu, gereği gibi hizmetlerle geçirdi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Kendisini çok özleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“MERAL HOCAMIZIN BIRAKTIĞI BAYRAK, YERDE KALMAYACAK”

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Prof. Dr. Meral Gülhan’ın, Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini üstlenerek önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Dekanlık görevini üstlendiği dönemde bile emekli olması söz konusuyken, sağ olsun fedakarlık gösterdi ve bugüne kadar önemli hizmetlerde bulundu. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:

“Kendini geliştirebilen, yetkinlik düzeyi yüksek akademik yapılar kurmak kolay değil. Bizimle aynı klasmanda olup da bunu başaramayan birçok üniversite var. Özellikle son 2-3 yıl içerisinde profesörlük hakkı kazanmış olan, bizimle görev yapan 26 arkadaşımız oldu. Tıp Fakültesinin devamı için bu kazanımlar önemli. Aramızda 82 doçent arkadaşımız var. Bunlar da geleceğin profesörleri olacak. Bu bir bayrak devri. Bayrak maratonu. Meral Hocamızın bıraktığı bayrak, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yerde kalmayacak. Geride gelen arkadaşlarımız var, yetişen arkadaşlarımız var.”

Prof. Dr. Öztürk, Tıp Fakültesi kadrosunda, profesör hocaların yanı sıra 60 doktor öğretim üyesi ve 80’e yakın araştırma görevlisi bulunduğuna işaret ederek, “Kadro olarak ve fiziksel yapı olarak halk sağlığı bağlamında, Çorum’un yetkin, Çorum’un da üzerinde bölgeye yeterli hizmette bulunabilen, parmakla gösterilen bir eğitim araştırma hastanesi olarak önümüzdeki yıllarda çok daha iyi günleri göreceğiz inşallah” ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Öztürk, daha sonra, Prof. Dr. Meral Gülhan’a, üniversiteye ve halk sağlığı alanında verdiği hizmetleri dolayısıyla teşekkür plaketi verdi. Prof. Dr. Gülhan’a, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sezikli de ayrıca teşekkür plaketi sunarken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baykam ise çiçek takdiminde bulundu.

“HER ZAMAN HİTİT ÜNİVERSİTESİ AİLESİNİN ÜYESİ OLARAK KALACAĞIM”

Plaket ve çiçek takdiminin ardında söz alan Prof. Dr. Meral Gülhan, yaptığı konuşmada, ailesine daha fazla zaman ayırmak durumunda kaldığı için emeklilik kararı aldığını belirterek, “Biraz erken veda. Onun üzüntüsünü yaşıyorum ama 4 yıl burada çok büyük keyifle çalıştım. Çok güzel dostluklar kurdum” ifadesini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yürütürken, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren Prof. Dr. Gülhan, “Böyle güzel görev bırakılıp gidilmez, kolay kolay. Gurur verici görev. Güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Benden sonra da bunun devam edeceğine inanıyorum. Sizlerden kopmayacağım. Her zaman Hitit Üniversitesi ailesinin üyesi olarak kalacağım” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)