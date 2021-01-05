Emeklinin zam isyanı “ÖLÜYORUZ ACIMIZDAN”

Memur emeklisine yüzde 7.36, işçi emeklisine yüzde 8.36 zam yapıldı. Yapılan zamlar Çorum’da yaşayan emeklileri mutlu etmedi.

Emekli bir vatandaş “Ölüyoruz acımızdan. Bağırsaklarımız kurudu simit yiye yiye” derken, bir başka emekli ise “Milletvekilleri sefa içerisinde biz emekliler ise cefa çekiyoruz” cevabını verdi.

İşte Çorum’da yaşayan emeklilerin mikrofonlarımıza söyledikleri;

Yapılan zammın yetersiz olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Enflasyonu hesaplamayı bilmiyorlar ki. Enflasyon düğmeden fermuardan az kullanılan ürünlerden hesaplanmaz. Enflasyon farkı bugün hesapladığın zaman yüzde 70-80 olmalı. Enflasyonu etten, sütten, yağdan hesapla. Domatesten hesapla. 28 yıl çalıştım onca emeğimizin karşılığında emekli sadece eziliyor” cevabını verdi.

“HALK CEFA İÇERİSİNDE”

Emekli maaşlarının ezelden beri çok düşük olduğunu ifade eden bir vatandaş, “Bana ve benim gibi tüm emeklilere Allah kolaylıklar versin diyorum” dedi. Emekli zammının düşük olduğunu bildiren bir vatandaş, “Halk perişan. Millet ne yapacağını bilemiyor. İnanın millet geçinemiyor. 600 tane milletvekili zevk sefa içesinde halk cefa içerisinde. Vatandaş çok mağdur. Allah herkese yardım etsin. İnşallah Allah devletimize bir vicdanlık verir de devletimiz buna el atar” diye konuştu.

“EMEKLİ 2 BİN LİRAYLA NASIL GEÇİNSİN?”

Biz çok ver desek de vermezler az ver desek de vermezler diyen bir vatandaş şu ifadeleri kullandı: “Biz ne desek boş. Öyle münasip görmüşlerse yapacak bir şey yok.” Zamdan memnun olduğunu belirten bir kişi “Buna da şükür” derken, bir başka vatandaş, “Emeklinin hali iyi değil. Emekli 2 bin lirayla nasıl geçinsin” diye sordu.

“BAĞIRSAKLARIMIZ KURUDU SİMİT YİYE YİYE”

Emekliye yüzde 25 zam yapılması gerektiğini belirten bir vatandaş, “Ölüyoruz acımızdan. Bağırsaklarımız kurudu simit yiye yiye. Daha ne olacak, yüzde 25 versin” yanıtını verdi. 50 TL’lik bir yağın 70 TL olduğunu kaydeden bir emekli ise, “Ben soruyorum vatandaş nasıl geçinsin” dedi.

“BEKLENTİMİZ YÜZDE 12-13’DÜ”

Emekli maaşının yetmediğini dile getiren bir vatandaş şu açıklamalarda bulundu: “Beklentimiz yüzde 12-13’dü. Beklentilerimizin hiçbiri olmadı. Gidin şöyle bütün millete sorun hiç kimse yetiyor demez.” Yüzde 8 zammın az olduğunu ifade eden bir kişi “Kendilerine geldi mi fazla fazla veriyorlar bize gelince yok. Verilen zam anca doğalgazı elektriği karşılıyor nasıl geçineceğiz biz?” diye konuştu. Bir vatandaş, “Yen mi ölün yemeden mi ölün” diyerek verilen zammı eleştirdi.