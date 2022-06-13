“Emeklinin gelir seviyesi yükselecek”

Hükümetin kaşıkla verip kepçeyle almaya devam ettiğine vurgu yapan CHP İl Başkanı Tahtasız, enflasyonun artması ve fahiş zamlar nedeniyle emekli maaşının alım gücünün kalmadığını belirtti.

Mehmet Tahtasız, beraberinde CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, parti yöneticileri; Duran Arslan, Ali Bükücü ve Celal Uysal ile birlikte Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Emekliler Derneği Başkanı Kınıklı ve yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı dileyen Tahtasız, CHP iktidarında emeklilerin insan onuruna yakışır bir hayat sürmeleri ve refah seviyelerinin yükselmesi için gereken her türlü önlemi alacaklarını vurgulayarak, İntibak Yasasının çıkartılacağını ve emeklilerden kesilen 12 kalem katkı payının kaldırılacağını bildirdi.

Tahtasız, CHP’nin hayata geçireceği uygulamalar hakkında şu bilgileri verdi; “İntibak yasası çıkarılacak, aynı dönemde aynı primi yatıranlar farklı maaş alamayacaklar. Emeklilerden kesilen 12 kalem katkı payı kaldırılacak. Dini bayramlarda bir maaş ikramiye verilecek. Gıdada ne kadar enflasyon varsa maaşlara o oranda yansıtılacak. Türkiye milli geliri 3 kat arttı ise milli gelirden o oranda maaşlarda artış yapılacak. Emekli maaşları çalışırken alınan maaşların altında kalmayacak. Emekli yaşam koşullarını eskisi gibi devam ettirecek, yapılacak kesinti çok az miktarlarda olacak. Emekliler için kültür evleri açılacak, ayrıca yaşanabilir yeni huzur evleri yapılacak. TSK’da (Türk Silahlı Kuvvetleri) yargı kararı olmadan kimse işten çıkarılmayacak. Gerekirse başka kamu kuruluşunda görevlendirilip emekli olmaları sağlanacak. Bankalarda yapılan sözleşme promosyonundan sadece çalışanlar değil, emekliler de yararlanacak. Emeklilerin sendikası olacak. Emeklilerin taban aylığı olacak dul ve yetimler onun altında maaş almayacak. Açlık sınırının altında taban aylığı olmayacak.”

Emekliler Derneği Başkanı Kınıklı, Tahtasız ve heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

