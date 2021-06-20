“Emeklilerin konutları tamamlanmak üzere”

Başkan Yardımcısı Ali Ildırar ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Hıdır Kınıklı, 700 kişiye yardım dağıttıklarını hatırlatırken, Genel Merkez’in Ankara’daki misafirhanesi ve Erdek’teki tatil köyü ile de emeklilerin hizmetinde olduklarını bildirdi. (Haber Merkezi)