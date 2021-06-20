“Emeklilerin konutları tamamlanmak üzere”
Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı, TOKİ tarafından inşa edilen emekli konutlarından 785 kişiye tahsislerin yapıldığını hatırlatarak, konutların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Güncel 20.06.2021, 20:23
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Başkan Yardımcısı Ali Ildırar ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Hıdır Kınıklı, 700 kişiye yardım dağıttıklarını hatırlatırken, Genel Merkez’in Ankara’daki misafirhanesi ve Erdek’teki tatil köyü ile de emeklilerin hizmetinde olduklarını bildirdi. (Haber Merkezi)
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