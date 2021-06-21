“Emeklilerimizin daima yanında olmak istiyoruz”

Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi Başkanlığı’na aday olan Yılmaz Ali Paşaoğlu, yönetime aday olan arkadaşlarından Osman Barlık, Hüseyin Gazi Atak ve Recep Akçil ile birlikte Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı ziyaret etti.

Emeklilerin engin tecrübelerinden faydalanmayı amaçladıklarını belirten Yılmaz Ali Paşaoğlu, emeklilerle hep beraber olmayı amaçladıklarını ifade ederek, hobi bahçeleri oluşturma, geziler düzenleme gibi projelerinin olduğunu söyledi. (Haber Merkezi)

