EMEKLİLERİ ÜZEN HABER! 

Bilgin, milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği ikramiyeler hakkında, "İkramiyeler 1100 lira olarak ödenecek. Şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemimizde yok." dedi.

MUHALEFET 4 BİNİN ÜZERİNDE OLMALI DEMİŞTİ

Bu yıl açıklanan tutarla emekli ikramiyesi değişmemiş oldu. Muhalefet ve DİSK ikramiyenin 4 bin TL üzerinde olmasını belirtirken, Emekliler Derneği ise en az 2 bin 500 TL talep etmişti.

