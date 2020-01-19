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Emeklilere plaket yeni üyelere rozet

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Çorum Şubesi tarafından düzenlenen 25. kuruluş yıldönümü gecesinde emekli olan sendika üyelerine plaket verilirken, yeni üyelere de sendika yöneticileri tarafından rozetleri takıldı.

Emeklilere plaket yeni üyelere rozet

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Çorum Şubesi tarafından düzenlenen 25. kuruluş yıldönümü gecesinde emekli olan sendika üyelerine plaket verilirken, yeni üyelere de sendika yöneticileri tarafından rozetleri takıldı.

19 Ocak 2020 Pazar 22:00
Emeklilere plaket yeni üyelere rozet

Altınkaya Arena’da düzenlenen gecede emekliliğe bu yıl Eğitim-Sen ailesine katılan 59 yeni üye bulunduğu belirtildi. Bu üyelerden salonda bulunan Gülin Özdemir, Pınar Erol, Serpil Aysan, Seher Çıtak Kıvılcım Meriç ve Fırat Teke’ya rozetleri Şube Başkanı Mustafa Gül, MYK Üyesi İsmail Sağdıç ve Eğitim-Sen Şube Yürütme Kurulu üyeleri tarafından takıldı.

Gecede sunucu daha sonra “Meslekten emekli olunur ama mücadeleden emekli olunmaz aydınlık Türkiye mücadelesini her zaman sürdürecek olan emekli öğretmenlerimiz” diyerek takdim ettiği 19 emekli öğretmen adına ise Ertuğrul Penez, Hasan Ayhan Leblebici, Osman Bilgiç, Arap Çataroğlu, Ali Aydoğdu, Serpil Sağbaş, Satı Serap Taşın ve Haydar Özel’e de plaketleri takdim edildi. Salonda bulunan ve yeniden sendikaya üye olan Soner Özbay’ın üyelik formunu imzalayarak rozetini taktığı gecede ayrıca sendikaya canı gönülden emek veren ilçe ve işyeri temsilcileri Sevda Atak, Hüseyin Akkuş, Selim Cidal, Alpay Ardık ve Özgür Özdemir’e de plaket takdimi yapıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

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