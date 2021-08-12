Emeklilere cazip promosyon

Yapı Kredi Bankası Bahabey Şube Müdürü Murat Efe, Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı ile, emeklilere verilecek promosyon konusunda anlaşma yaptı. Buna göre, Ağustos ve Eylül aylarında 1500 liraya kadar maaşı olana 1300 lira artı 150 lira worldpuan, 1500-2500 arası 1650 artı 100 lira world puan, 2500 lira üzeri ise, 2 bin lira nakit promosyon uygulanacak. (Aliye ÖNCEL)

