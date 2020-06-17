Emeklilerden CHP’yi ziyaret

Ziyarette konuşan Hıdır Kınıklı hem hayırlı olsun ziyareti hem de fikir alışverişi yapmak üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ederken CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise emeklilerin her zaman yanlarında olduklarını, ellerinden gelen desteği vermeye de hazır olduklarını kaydetti.(Haber Merkezi)