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Emeklilerden CHP’yi ziyaret

Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret etti.

Güncel 17.06.2020, 19:06
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Emeklilerden CHP’yi ziyaret

Ziyarette konuşan Hıdır Kınıklı hem hayırlı olsun ziyareti hem de fikir alışverişi yapmak üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ederken CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise emeklilerin her zaman yanlarında olduklarını, ellerinden gelen desteği vermeye de hazır olduklarını kaydetti.(Haber Merkezi)

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