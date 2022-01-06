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Emeklilerden anlaşma
Güncel 06.01.2022, 23:40
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Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi ile Belek Kasabı arasında dernek üyelerine tüm et çeşitlerinde %10 indirim anlaşması yapıldı.
Üyelerin emekli kimlik kartını göstererek indirimden yararlanabileceğini kaydeden Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı, “Emekli üyelerimize böyle anlaşmalar devam edecektir” dedi.
Kınıklı, Belek Kasabı’nın Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi No:131/D adresinde faaliyet gösterdiğini bildirdi. (Haber Merkezi)
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