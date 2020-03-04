Emekliler promosyonlarının artırılmasını bekliyor

Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı, bankaları tek tek dolaşarak maaş promosyonları hususunda Çorum emeklileri adına dilenci muamelesine uğramak istemediklerini belirterek, emeklilerin maaş promosyonlarının artırılmasını talep etti.

Bankaların emekliye verdiği promosyon için 2017’de başlayan 3 yıllık sürenin Şubat ayında dolduğunu söyleyen Kınıklı, şunları söyledi:

“SGK ile bankalar arasında varılan anlaşmayla ödenen emekli promosyonları görüşmelerin ardından ödenmeye başlanacak. Üç yıl süreli promosyon miktarı, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak belirlenmişti.

Türkiye genelinde Emekliler Derneği olarak bankaların maaş promosyonuyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Derneğimize bağlı üyelerimizin alacağı promosyonda söz sahibi olmak istiyoruz. Bakanlık yetkilileri, promosyon miktarını belirlerken, Türkiye Emekliler Derneği ile bir görüşme yapmalı. Emeklilere 3 yıl içinde bir kere ödenen 300, 375 ve 450 liralık promosyon miktarı az.

Emeklileri ayrıştırmadan, bankaları gezdirmeden, üç yıla net 1500 TL promosyon istiyoruz. Biz banka gezerek dilenci gibi tavra uğramak istemiyoruz. Bu politikalar, emekliyi sefalete gönderiyor.”

Yedi emekli derneğinden oluşan Türkiye Emekliler Platformu’nun SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılacak banka promosyonu görüşmelerinde yer alma talebinde bulunduklarını ifade eden Kınıklı, “Üyelerimiz çok acele etmesinler. Biz özel bankaları araştırarak hangi banka ne kadar promosyon veriyor takip ediyoruz. Hangi bankanın kampanyaları daha uygundur tek tek araştırarak üyelerimizin menfaatini koruyacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. (Haber Merkezi)