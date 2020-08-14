Emekliler Mustafa Bayrak’ı ağırladı
Çorum Sivil Toplumla İlişkileri Müdürü Mustafa Bayrak, STK ziyaretlerine Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi ile devam etti.
Güncel 14.08.2020, 20:51
238
Mustafa Bayrak, üyelerin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmasını sağlamak ve üyeler arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuş olan derneklere ziyaretlerinin devam ettiğini belirterek diğer derneklere olduğu gibi rehberlik etmek, görüşlerini almak, derneklerin sorunlarına çözüm bulmak ve istişarelerde bulunmak amacıyla Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı ve yönetim kurulu üyelerini ziyarette bulunduklarını kaydetti.(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
25°
açık
Namaz Vakti 16 Ağustos 2020
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:45
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:38
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:13