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Emekliler Derneği’nin ziyareti

Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı, Başkan Yardımcısı Ali Ildırar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şükrü Abraş, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm ÇORUM HABER çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar. (Haber Merkezi)

Güncel 11.01.2021, 23:54
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Emekliler Derneği’nin ziyareti
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