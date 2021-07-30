Emekliler Derneği’nden Borsa’ya ziyaret

Emekliler Derneği Mali Sekreteri İrfan Delibaş, Eğitim Sekreteri Mustafa Çiftçi, Teşkilatlandırma Sekreteri Ali Ildırar’ın yer aldığı ziyarette Hıdır Kınıklı, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile bir süre görüştü.

Nazik ziyareti için heyete teşekkür eden Özkubat, yeniden göreve seçilen Kınıklı ile ekibini de kutladı.

(Aliye ÖNCEL)

