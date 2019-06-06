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Emekliler Derneği’nde bayramlaşma ilgi gördü

Çorum Emekliler Derneği’nde bayramlaşma programı Ramazan Bayramı’nın ikinci günü dernekte gerçekleştirildi.

Emekliler Derneği’nde bayramlaşma ilgi gördü

Çorum Emekliler Derneği’nde bayramlaşma programı Ramazan Bayramı’nın ikinci günü dernekte gerçekleştirildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 20:09
Emekliler Derneği’nde bayramlaşma ilgi gördü

Emekliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Kınıklı başta olmak üzere İdari Sekreter Ali Ildırar, Mali Sekreter İrfan Delibaş’ın hazır bulunduğu bayramlaşmaya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Akgül, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhan Baran, Murat Yakar ile çok sayıda emekli katıldı.

Dernek merkezinde 5 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 14.00’de başlayan bayramlaşmada konuşan Hıdır Kınıklı tüm Çorum halkının ve üyelerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Kınıklı, etkinliğe katılan AK Partili yöneticilere de teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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