Emekliler Derneği Fatsa Termal Otel ile anlaşma imzaladı

Emekliler Derneği Şube Başkanı Hıdır Kınıklı ve beraberindeki heyet Fatsa’da faaliyet gösteren Fatsa Termal ve SPA Otel ile görüşerek anlaşmaya vardı.

Buna göre Fatma Termal ve SPA Otel’in Emekliler Derneği Çorum Şubesi üyelerine yüzde 20 oranında indirim uygulayacağı açıklandı.

Emekliler Derneği Başkanı Kınıklı, Ordu’nun Fatsa İlçesi Ilıca Mahallesi Zafer Caddesi’nde bulunan Fatsa Termal ve SPA Otel Müdürü Kadir Çakıloğlu’na yüzde 20 indirim için teşekkür etti.

(Aliye ÖNCEL)

