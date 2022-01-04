EMEP Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu emekli maaşı zammının düşüklüğüne tepki gösterdi. Aygün, “Önce işçi ve memurlar enflasyona ezdirildi, bugün de emekliler bir kez daha açlığa terk edildi. Emekliye rahat bir nefesi çok gördüler. Bu mücadele sebebidir” ifadelerini kullandı.

Aygün, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Dış güçler, küresel emtia fiyatları; iç güçler, stokçular diye ilan edildi. Peki, yoksuldan al zengine ver düzenine ne demeli? 'Köpük' halkın sırtından sökülüp atılacaksa eğer, bu köpük AKP’nin acı reçetelerle malül ekonomik politikalarından başka bir şey değildir.

Asgari ücretliler meydana indiğinde memurlar, memurlar meydana indiğinde işçiler, emekliler açlığa sürüklendiğinde tüm çalışanlar bu duruma seyirci kalamazlar. Yapmamız gereken birleşik mücadeleyi yükseltmek olmalı. Yoksa zam dalgası durmaz, sefalet daha da ağırlaşır.” (Haber Merkezi)

