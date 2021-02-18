“Emekli ve dar gelirliler TOKİ’den dolayı mağdur”

Gerek pandemi süreci, gerekse ekonomik durgunluk nedeniyle halkın zor bir dönemden geçtiğinin altın çizen Tahtasız, emekli ve dar gelirlilerin bu şekilde konut paralarını ödeyemeyeceğini, bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini açıkladı.

Mahalle muhtarlarının ve halkın sorunlarını yerinde incelemeye devam eden CHP İl Başkanı Tahtasız, şimdi de Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu ile görüştü.

Mahallenin ve halkın sorun ve talepleri hakkında bilgi alan CHP İl Başkanı Tahtasız, sorunları ilgili makamlara ileteceğini ve çözümünün takipçisi olacağını bildirdi.

Tahtasız’a Buharaevler Mahallesi ziyareti sırasında; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclis Üyeleri Erkan Özbal, Tuncel Gürgen ve İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan da eşlik etti.

BUHARAEVLER’İN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI:

Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu ile istişarelerde bulunan Tahtasız, mahallenin öncelikli olarak çözüm bekleyen sorunlarını gündeme getirdi.

Tahtasız, “Mahmutevler 27. Sokak’ta Osmancık yolu üzerinde bulunan ve Derinçay’a bağlanan derenin ıslah edilmesi gerekiyor.

Perşembe Pazarının üstü kapatıldı ancak pazar alanının yanları açık bekliyor. Bu nedenle pazarcı esnafı ürünlerini koruyabilmek için şemsiye açmak zorunda kalıyor. Rüzgarlı havalarda ise şemsiyeler esnafın, alışveriş yapan halkın ve ürünlerin üzerine düşerek zarar verebiliyor. Benzer bir sorun Cuma Pazarı’nda da yaşanıyor. Perşembe ve Cuma Pazarlarının açıkta kalan yanları da çözüme kavuşturulmalıdır” şeklinde konuştu.

Tahtasız, mahallenin diğer sorunlarını ise şu şekilde dile getirdi:

“Bayat Gediği’nde imar düzenlemesi yapılması talep ediliyor.

İbrahimçayırı, Bayat Gediği ve Kamışlıevler bölgesinde vatandaşlar Telekom’dan ve TEDAŞ’tan şikayetçi. Bu bölgelerde internet çekmediği için öğrencilerimiz derslerini yapamıyor. Bu bölgelerde ayrıca sokak lambaları yanmıyor. Elektrik hatlarının da yeraltına alınması gerekiyor.”

TOKİ’NİN FİYATARI ARTIRMASI MAĞDURİYETE NEDEN OLDU

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, emekli ve dar gelirliler için Silmkent bölgesinde devam eden TOKİ blokları için kura çekimi yapıldığını ve hak sahiplerinin belirlendiğini, konutların 2021 yılı sonunda teslim edilmesinin öngörüldüğünü, burada 36 bloktan oluşan 743 daire, 1 ticaret merkezi, 1 büfe ve 1 caminin yer aldığı inşaatın devam ettiğini bildirerek, hak sahiplerinin ödeme şartlarından dolayı mağduriyet yaşadığını açıkladı.

Tahtasız, “2+1 daireler için 15-20 bin lira arası peşinat, 500-750 TL arası aylık taksitler, 3+1 konutlar için de 20-30 bin lira arası peşinat, 750 – 1.000 TL arası aylık taksitler öngörülmüştü. 10-15-20 yıllık taksitlere göre ödeme planı değişiyor. Emekliler ve dar gelirliler bu plan dahilinde kuraya tabi tutuldu. Ancak kuralar çekilip hak sahipleri belirlendikten sonra ödeme şartları değişti. Peşinat oranları 40-50 bin liraya kadar yükseltildi. Aylık taksitler ise 2 + 1 konutlar için 800 – 1200, 3+1 konutlar için de 1000 – 1500 TL arasında değişiyor. Emekli ve dar gelirlilerimiz zaten sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Bu paraları ödemelerine imkan yok. Bazı hak sahipleri de ödeme şartlarının ağırlaşması üzerine konut almaktan vazgeçmek üzere. Hak sahiplerinin mağduriyeti bir an önce giderilmeli ve ödeme koşulları yeniden güncellenmelidir” şeklinde konuştu.

CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, mahallede sorunları bizzat yerinde inceleyerek vatandaşlarla da sohbet etti.

Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu, ziyaretlerinden ve yakın ilgilerinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti.