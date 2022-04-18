Emekli Valilik memuru İbrahim Özkan’a vefa

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ramazan ayında da hasta ziyaretlerine devam ediyor, Başkan İsbir bu kapsamda hasta olan ve eşi ile birlikte yaşayan emekli Valilik Yazı İşleri Müdürlüğü memuru İbrahim Özkan’ı evinde ziyaret etti.

Başkan İsbir, Özkan’a Vali Mustafa Çiftçi’nin selamlarını ileterek bir ihtiyacı olup olmadığını da sordu. Kendisi ve eşinin sağlık sorunları ile ilgili durumu ileterek bakımları için destek talep eden Özkan için Vali Mustafa Çiftçi ile görüşerek durumunu bildiren Başkan İsbir, emekli memurun Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek kapsamlı bir muayeneden geçmesini ve servise yatışını da sağlamış oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve fırsat buldukça yaşlılar ile hastaları ziyaret ettiğini söyleyen Taner İsbir, “Yaşlı ve hastalarımızın ihtiyaçlarını öğrenerek destek olmaya çalışıyoruz. Son ziyaretimizde de İbrahim Özkan amcamızın durumunu öğrenerek vakit geçirmeden Valimiz Mustafa Çiftçi ile paylaştık. Valimizin desteği ile de İbrahim Özkan amcamızın ihtiyaçlarını gidermiş olduk. İbrahim Özkan’a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileterek Valimiz Mustafa Çiftçi’ye de yakın ilgi ve alakaları için halkım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

