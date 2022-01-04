Emekli umduğunu bulamadı

2021’in enflasyonu, TÜİK’e göre bile % 36.08 çıktı. Üstelik buna, yılbaşı gecesi elektrik ve doğalgaza yapılan yüksek oranlı zamlar dahil değil. Üretim maliyetlerine etki eden tüm mal ve hizmetlerde, marketlerde, mağazalarda, çarşı-pazarda enflasyonun çok daha yüksek olduğu ise açık bir gerçek. Örneğin, ekonomistlerin oluşturduğu ENAG, yıllık enflasyonu % 82.81 olarak hesapladı.

Yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak, memur ve memur emeklilerinin aylıklarına % 30.5 zam yapılması, en düşük emekli maaşının 2.500 liraya çıkarılması kararlaştırıldı. İşçi emeklilerine ise % 25.47 zam yapılması öngörülüyor.

En düşük emekli aylığı 2.500 liraya çıkarılmakla birlikte, ağırlaşan hayat şartlarına göre çok daha iyi bir iyileştirme bekleyen düşük aylıklı emekliler, diğer tüm emeklilerden daha da fazla hayal kırıklığına uğradılar.

Gazeteniz ÇORUM HABER, 20 Aralık 2021 günlü sayısında bu konuya dikkat çekerek, “aşağıdakiler” konumundaki emeklilerin durumunun, ancak “seyyanen” zamla düzeltilebileceğini vurgulamıştı.

(Haber Merkezi)

