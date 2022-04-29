Emekli polis memuru Şükrü Yetkin vefat etti
Çorum Merkez Üçköy Köyü nüfusuna kayıtlı emekli Polis Memuru Şükrü Yetgin (68), hayatını kaybetti.
Güncel 29.04.2022, 17:56
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Çorum Merkez Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazmi Yetgin’in ağabeyi, Hatice Yetgin’in eşi, Diyarbakır’da İstinaf Savcısı Ferudun Yetgin ve Marmara Üniversitesi’nde şef olarak görevli Faruk Yetgin’in babaları olan Şükrü Yetgin, pıhtı atması sonucu geçirdiği beyin kanamasının ardından iki aydır Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Şükrü Yetgin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi yarın (30 Nisan 2022 Cumartesi) saat 10.00’da Kale Mahallesi’nde bulunan Üçköy Dernek Merkezi’nden alınarak köy mezarlığında toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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