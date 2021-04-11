Emekli polis memuru kazada yaşamını yitirdi

Emekli polis memuru Nuh Demir, geçirdiği trafik kazasında vefat etti.

Mecitözü’ne bağlı Kışlacık Köyü’nden olan ve bir süre de Antalya’da ikamet eden emekli polis memuru Nuh Demir'in kullandığı 52 FV 784 plakalı otomobil Ortaköy yolunda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Nuh Demir'in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme biriminde görev yapan ve emekliye ayrılan Demir'in ölümü, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde üzüntü yarattı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

