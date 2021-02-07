Emekli polis, hayatını kaybetti

Çayır Köyünden Ahmet Hafız’ın torunu, merhum Abdullah Şahin’in oğlu, emekli imam İhsan Şahin ve oto tamircisi Yunus Şahin’in kardeşi, Osmancık Şoförler Odası Başkanı Bilal Karatağ’ın dayısı, Ruhi Şahin’in babası olan emekli polis Veysel Şahin vefat etti.

Şahin’in cenazesi saat 11.30‘da Osmancık Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)