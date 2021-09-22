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Emekli olan Yüksel Ilgaz’a Başkan Aşgın’ın teşekkürü 

Güncel 22.09.2021, 17:57
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Emekli olan Yüksel Ilgaz’a Başkan Aşgın’ın teşekkürü 

Arkadaşımız Selda Fındık’ın kız kardeşi Zeliha Ilgaz’ın eşi Yüksel Ilgaz, Belediye’den emekli oldu.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yüksel Ilgaz’a emeklilik hayatında esenlikler dilerken, şu mesajı gönderdi:
“Belediyemizden emekli olan çalışma arkadaşımız Yüksel Ilgaz'a kurumumuza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Kendisine emeklilik hayatında sağlık ve mutluluklar diliyorum.”

(Haber Merkezi) 
 

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