Emekli olan Yüksel Ilgaz’a Başkan Aşgın’ın teşekkürü
Güncel 22.09.2021, 17:57
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Arkadaşımız Selda Fındık’ın kız kardeşi Zeliha Ilgaz’ın eşi Yüksel Ilgaz, Belediye’den emekli oldu.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yüksel Ilgaz’a emeklilik hayatında esenlikler dilerken, şu mesajı gönderdi:
“Belediyemizden emekli olan çalışma arkadaşımız Yüksel Ilgaz'a kurumumuza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Kendisine emeklilik hayatında sağlık ve mutluluklar diliyorum.”
(Haber Merkezi)
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