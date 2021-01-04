Emekli olacak iki okul müdürüne teşekkür

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, eğitim camiası içinde 42 yıl hizmet ettikten sonra bu yıl emekliye ayrılacak olan Çorum Yumurta İlkokulu Müdürü Musa Arslan ve Çorum Hürriyet İlkokulu Müdürü Hasan Bekdemir’i makamında ağırladı.

Hizmetleri için teşekkür ettiği Arslan ve Bekdemir’e teşekkür plaketi takdim eden Yakup Sarı, “Sizler, meslek hayatınızın her anında, eğitimde kaybedilecek tek bir fert yoktur, şiarına uygun olarak, var gücünüzle çalıştınız. Her bir öğrencinin kendini gerçekleştirmesi adına, onun kabiliyetini ortaya çıkarmak uğruna, gecenizi gündüzünüze kattınız. Yıllarca evlatlarımızın eğitimi için göstermiş olduğunuz üstün gayret ve hizmetlerinizden dolayı sizleri canı gönülden tebrik ediyor, emeklilik hayatınızda sağlık, mutluluk ve afiyetler diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)