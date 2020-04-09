Emekli öğretmenlere vefa

SARI " Bugünler elbet geçecek. Önemli olan geçen bugünlerde hatırladıklarımız, destek olduklarımız, asıl olan bu. İnsanı insan eden meziyetleri, hangi koşullarda sergiliyoruz. Biz eğitim camiasından emekli olan değerli öğretmenlerimizi bu zor günlerde arayıp hal ve hatırlarını sormak istedik. Aradığımızda ihtiyaçlarının ve sıkıntılarının olup olmadığını soruyoruz. Eğer ihtiyaçlarını dışarıda giderecek kimseleri yoksa gönüllü öğretmenlerimizden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubuna haber edip, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu ülkeye uzun yıllar hizmet etmiş ve nice nesiller yetiştirmiş olan emekli öğretmenlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. İnşallah bu günlerde geçip, emekli öğretmenlerimizin sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir hayat geçirmelerini temenni ediyoruz" dedi.(Haber Merkezi)