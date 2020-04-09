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Emekli öğretmenlere vefa

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın, yayınladığı genelge ile 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildiğini hatırlatarak, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu günlerini evde vakit geçiren emekli öğretmenleri unutmayarak, onları telefon ile arayıp her zaman yanlarında olduklarını ve her türlü ihtiyaçlarında yardıma koşacaklarını ifade ettiklerini dile getirdi.

Emekli öğretmenlere vefa

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın, yayınladığı genelge ile 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildiğini hatırlatarak, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu günlerini evde vakit geçiren emekli öğretmenleri unutmayarak, onları telefon ile arayıp her zaman yanlarında olduklarını ve her türlü ihtiyaçlarında yardıma koşacaklarını ifade ettiklerini dile getirdi.

09 Nisan 2020 Perşembe 18:05
Emekli öğretmenlere vefa

SARI " Bugünler elbet geçecek. Önemli olan geçen bugünlerde hatırladıklarımız, destek olduklarımız, asıl olan bu. İnsanı insan eden meziyetleri, hangi koşullarda sergiliyoruz. Biz eğitim camiasından emekli olan değerli öğretmenlerimizi bu zor günlerde arayıp hal ve hatırlarını sormak istedik. Aradığımızda ihtiyaçlarının ve sıkıntılarının olup olmadığını soruyoruz. Eğer ihtiyaçlarını dışarıda giderecek kimseleri yoksa gönüllü öğretmenlerimizden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubuna haber edip, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu ülkeye uzun yıllar hizmet etmiş ve nice nesiller yetiştirmiş olan emekli öğretmenlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. İnşallah bu günlerde geçip, emekli öğretmenlerimizin sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir hayat geçirmelerini temenni ediyoruz" dedi.(Haber Merkezi)

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