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Emekli öğretmenlere belge

Vali Mustafa Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle emekli öğretmenlere şeref belgesi takdim etti.

Güncel 24.11.2020, 19:24 24.11.2020, 19:31
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Emekli öğretmenlere belge

Vali Çiftçi, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve emekli öğretmenleri makamında ağırladı.

Vali Çiftçi, bir süre sohbet ettiği emekli öğretmenlere daha sonra hizmet şeref belgesi verdi. Buna göre 30 yıl öğretmenlik görevi yaptıktan sonra 19 Mayıs İlkokulu’ndan emekli olan Funda Eker ile 43 yıl görev yaptıktan Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden emekli olan Ali Osman Helvacı’ya belgeleri verildi.

Vali Çiftçi öğretmenlere bundan sonraki hayatlarında başarı dileklerini iletirken, Eker ve Helvacı da nazik davranışı için Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ederek görevinde başarı dileklerini ilettiler.

(Haber Merkezi)

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