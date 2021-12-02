Emekli öğretmen Turan Kaçar toprağa verildi

Çorum Merkeze bağlı Tarhan Köyü’nden Fevzi, Malik ve Hamza Kaçar’ın kardeşi olan Turan Kaçar (64) Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak merkeze bağlı Tarhan Köyü’nde sevenleri tarafından toprağa verildi.

Hacı Bektaş Veli Vakfı Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy’un dua ve gülbengleri eşliğinde yapılan cenaze törenine Kaçar’ın Öğretmen Okulu’ndan arkadaşı Avukat Sadık Eral, Tarhan Köyü Muhtarı Garip Özgür, CHP Merkez İlçe eski Başkan Yardımcısı Mustafa Eker ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

