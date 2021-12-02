Emekli öğretmen Turan Kaçar toprağa verildi
Cumhuriyet Halk Partisi’nden 2007 yılı seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı olan, Maliye Başmüfettişi Hamza Kaçar’ın ağabeyi, emekli öğretmen Turan Kaçar (64) son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel 02.12.2021, 19:02
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Çorum Merkeze bağlı Tarhan Köyü’nden Fevzi, Malik ve Hamza Kaçar’ın kardeşi olan Turan Kaçar (64) Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak merkeze bağlı Tarhan Köyü’nde sevenleri tarafından toprağa verildi.
Hacı Bektaş Veli Vakfı Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy’un dua ve gülbengleri eşliğinde yapılan cenaze törenine Kaçar’ın Öğretmen Okulu’ndan arkadaşı Avukat Sadık Eral, Tarhan Köyü Muhtarı Garip Özgür, CHP Merkez İlçe eski Başkan Yardımcısı Mustafa Eker ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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