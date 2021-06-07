Emekli öğretmen kansere yenildi

İki yıldır kanser tedavisi gören Turabi Karabiber, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. Güzide Karabiber’in eşi, Derya, Tülay ve Deniz Karabiber’in babaları, Yalova – Çınarcık CHP Belediye Meclis Üyesi ve Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Gürsoy Aşıkoğlu’nun kayınbiladeri, Vestil Asansör sahipleri Ersoy ve İdris Aşıkoğlu’nun enişteleri olan Turabi Karabiber’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi geçtiğimiz gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi önünde düzenlenen törenin ardından Çikhasan Köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

