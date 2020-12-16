Emekli öğretmen Ercan Darıcı hayatını kaybetti
Emekli öğretmen Ercan Darıca vefat etti.
Güncel 16.12.2020, 20:06
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Emekli öğretmen Ercan Darıca vefat etti. Çanakkale’den gelme emekli öğretmen Şerife Darıcı’nın eşi, KYK Çorum İl Müdürlüğü’nde çalışan Özlem Ağdaş ve Çorum Şeker Fabrikası’nda çalışan Eyüp Darıcı’nın babası Ercan Darıcı hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi dün öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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