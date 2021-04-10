Emekli öğretmen çift 230 bin lira dolandırıldı

Olay Ata Caddesi’nde meydana geldi. Cafer ve Şirin Güneş çiftini arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp çifte “Sizin bilgileriniz birkaç kişinin eline geçmiş, sizin adınıza yurt dışına Euro ve Dolar gönderilmiş biz bunları tespit etmek istiyoruz. Bunları yakalamak için sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Sizin elinizde altın döviz ne varsa doğrusunu söyleyin polis eve gelip kontrol edecek, fazla çıkarsa onlara el konacak” diyerek önce yaşlı çifti korkuttular. Telaşa kapılan karı-koca panikle dolandırıcılar ne dedilerse yaptı. Güneş çiftinin elinde avucunda ne varsa alan dolandırıcılar. Bununla da yetinmedi birde kredi çektirdikleri ortaya çıktı.



Dolandırılan Cafer Güneş, eşi ve kendisinin nasıl dolandırıldığını anlattı. Güneş, “Polisim diyerek arayanlar ‘Sizin namınıza yurt dışına dolar, döviz ne gelirse transfer ediyorlar, sizin adınız geçiyor. Polis operasyon yapacak bize yardımcı olun bu adamları yakalayalım’ dedi. Ben de nasıl olur falan diye sordum. ‘Siz bize yardımcı olursanız sizin mağdur olmanızı engelleriz, birkaç kişiye daha yardımcı oluruz’ falan dediler. Evinize polis gelecek yarım saate kadar evde neyiniz var diye sordular. ‘Sizde yurt dışına gönderilecek dövizler falan olabilir. Polis onlara el koyacak biz onları bir tespit edelim’ dediler. Ben de ‘evde birkaç çeyrek vardı ama onu hanım biliyor’ dedim. Onlarla konuşurken kalkıp su içmek istedim. Gidip çeşmeyi açtığımda sanırım suyun sesini duydu “sen ne yapıyorsun” dedi. Bende su içiyorum diye cevap verdiğimde bırak içme hiçbir şey yapma diyerek telefonda azarlandığını” anlattı.



Eşinin uzun süre telefonda konuştuktan sonra telaşlı bir şekilde yanına geldiğini belirten Şirin Güneş ise, “Eşimin elleri titriyordu, kim arıyor diye sordum. Polis arıyor dedi. Cafer kapat bunlar bizi dolandırıyor dediğim sırada benim telefonum çaldı. Bana altın var mı diye sordular. Ben o arada panikle evdeki şeylerin hepsini söyledim. Eşime evde olan altın ve dövizleri verdim. Eşim onların yönlendirmesiyle 86 bin TL’lik altın ve dövizi verdikleri hesaba aktardı. O gün boyu bizi telefonda oyaladılar, oğlumuzun geliş saatine kadar. ‘Biz sizi yarın arayacağız, sizin adınıza 90 bin TL kredi çekilmiş onu da kurtarmaya çalışacağız’ dediler. Ertesi gün beni kredi çekmeye ikna ettiler. 60 bin TL ben kredi çektim, 50 bin TL de eşim kredi çekti. Kredilerin geri ödemesiyle birlikte 230 bin TL paramız gitti.

Dolandırıldığımızın farkına varınca oğlum polisleri aradı, kapıya gelen gerçek polisleri bile içeri almak istemedim. Polis kimliğini gösterdi. Benimle hala telefonda konuşuyorlardı, polis aldı telefonu argo bir söz söyleyip yüzüne kapattı” sözlerini kullandı.

Dolandırıcılık olayı ile ilgili Çorum İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

(Yusuf ÇINAR)