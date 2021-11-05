Emekli öğretmen Celal Sağlam toprağa verildi
Güncel 05.11.2021, 18:16
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Çorum Adliye personeli Şenol Sağlam’ın babası emekli öğretmen Celal Sağlam hayatını kaybetti.
Yıllarca İstanbul’da görev yaptıktan sonra emekli olan Celal Sağlam'ın (76) cenazesi, Feruz Köyü’nde toprağa verildi. Cenazeye 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, Avukatlar ve adliye personeli katıldı. ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diler. (Yusuf ÇINAR)
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