Emekli Öğretmen Asım Akay hayatını kaybetti
Emekli öğretmen Asım Akay (80), rahatsızlığı sonucu hayata veda etti.
Güncel 28.10.2021, 23:23
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Çorum Şeker Fabrikası’ndan emekli Kamil Akay ile Nurhayat Dirit’in babası, öğretmen Rukiye Akay’ın kayınpederi, Cemile Akay’ın eşi olan Asım Akay, bir süredir tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde vefat etti.
Merhumun cenazesi saat 11.00’de Elitpark Hastanesi’nden alındıktan sonra öğle namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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