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Emekli müzik öğretmeni çiftten muhteşem konser
Emekli müzik öğretmenleri Yeter ve Sadi Döner çifti, CHP Eyüpsultan İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği Anneler günü etkinliğinde muhteşem bir müzik dinletisi sundu.
Güncel 13.05.2022, 13:38
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Çorum’da yıllarca halk müziği alanında öğrenci yetiştiren Yeter ve Sadi Döner, İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüpsultan İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nın düzenlediği Anneler Günü etkinliğinde katılımcılara müzik ziyafeti verdi.
Yeter Ayık Döner ve Sadi Döner öğretmenlerin şefliğinde Türk Halk Müziği Korosu’nun eserleri beğeni topladı.
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