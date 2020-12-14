Emekli konutlarının daire kurası çekilişi

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da emekliler için inşa edilen ve bir süre önce de kurası çekilen konutların sahiplerini bulacağı tarihi açıkladı.

Ceylan, daha önce çekilen kurada konut sahibi olmaya hak kazananların 17 Aralık tarihinde yapılacak olan kura çekimiyle de hangi daireye sahip olacaklarının belirleneceğini duyurdu.

Toplu Konut İdaresi tarafından emeklileri kapsayacak şekilde Merkez Kuruçay Mahallesi’nde SİLM Kent bölgesinde 743 konutun inşasına başlandığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, konutların inşaatının müteahhit firmadan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle bir süre durduğunu ifade etti.

Daha sonra kendisinin yaptığı girişimler neticesinde TOKİ konutlarının yeniden ihale edildiğini ve şu anda çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini anlatan Milletvekili Ceylan, 2 Ağustos 2019 tarihinde yapılan hak sahibi belirleme kurası ile 2+1 tipi için 501 adet ve 3+1 tipi için 198 adet toplam 699 adet konutun hak sahibinin belirlendiğini dile getirdi.

Ceylan, ayrıca Hitit Üniversitesi çalışanları için inşa edilen konutlardan da 2+1 için 5 adet ve 3+1 tipi 11 adet toplam 16 adet konutun hak sahiplerinin belirlendiğini duyurdu.

Kura çekimi sonrasında emekliler için 2+1 tiplerden 56 hak sahibinin, 3+1 tiplerde de 44 hak sahibinin haklarından vazgeçtiğini ifade eden Milletvekili Ceylan, 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’de Noter huzurunda ''Konut Belirleme Kurası'' ile 2+1 tipi konut için emekliler arasında 445, Üniversite çalışanları arasında 5 olmak üzere 450, 3+1 tipi konut için emekli vatandaşlardan 154 ve Üniversite çalışanlarından 11 adet olmak üzere toplam 165 adet hak sahibinin konutunun belirleneceğini açıkladı. Kura çekiminin TOKİ sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacağını bildiren Ceylan, çok cüzi ödemelerle emeklilerin yüzde 12, yüzde 20 peşin ve 180, 240 ay vade seçenekleri ile konutlarına kavuşacağını ifade etti.

Çorum’un her alanda hizmet alması ve devletin yatırımlarından faydalanması için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Milletvekili Ceylan, özellikle de TOKİ aracılığı ile merkez ve hemen hemen tüm ilçelerde özellikle de dar gelirlilere yönelik konut projelerini hayata geçirdiklerini dile getirdi. Emeklilerden de sürekli olarak konut talepleri aldıklarını hatırlatan Ceylan, kendisinin de ulu çınarların bu taleplerini yerine getirmek için sözler verdiğini anlattı. Emeklileri hayatlarını kendilerine ait konutlarda geçirmelerine imkan sağlayacak projeyi hayata geçirerek verdiği sözü yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Milletvekili Ceylan, 17 Aralık’ta yapılacak olan kura çekiminin tüm hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. (Haber Merkezi)