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“Emekli konutları 19 Haziran’da yeniden ihaleye çıkıyor”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da TOKİ tarafından Silm Kent bölgesinde yaptırılan ancak yüklenici firmadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle inşaatı duran toplu konutların 19 Haziran’da yeniden ihale edileceğini açıkladı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 21:38
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“Emekli konutları 19 Haziran’da yeniden ihaleye çıkıyor”

Milletvekili Ceylan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarı döneminde herkesin konut sahibi olmasını sağlayacak projelerin hayata geçirildiğini ifade etti. Çorum’da da başta merkez olmak üzere tüm ilçelerde emekliler ve dar gelirlilere yönelik projelerle insanların sıcak yuvalara kavuştuklarını kaydeden Ceylan, emeklilerin yoğun talebi doğrultusunda Silm Kent bölgesinde toplam 36 bloktan oluşan 657 konut inşasına 2018 yılında başlandığını hatırlattı.

Toplam 4 bin 179 başvurunun olduğu projede noter huzurunda 2+1 nitelikte 481 konutun, 3+1 nitelikte 176 konutun kurasının yapıldığını vurgulayan Milletvekili Ceylan, 18 blokta konutların %50’ye yakın seviyeye geldiğini bildirdi. 2020 yılında sahiplerine teslim edilmesi hedeflenen konutların yapımını üstlenen müteahhit firmadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle inşaatının durduğunu söyleyen Ceylan, bakanlık nezdinde yaptığı girişimler neticesinde konutların yeniden ihale edilmesi kararını alındığını dile getirdi. AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, konutların ihalesinin 19 Haziran’da yeniden yapılacağını açıkladı.

Ellerinde olmayan sebeplerden dolayı emeklilerin konut sahibi olmalarında birazcık gecikme olduğunu, bundan dolayı hak sahiplerine anlayışlı davranışlarından dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Ceylan, konutların yapımına ihalenin ardından hemen başlanacağını belirtti.

Ceylan, konutların 481’inin 2+1, 176’sının 3+1 nitelikte olacağını hatırlatırken, 2+1 konutların 450 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 20 peşin ve 180-240 ay vade seçenekleri ile sahip olunacağını dile getirdi. Ceylan, 3+1 konutların ise 880 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 10, yüzde 20 peşin 120 ve 180 ay vade seçenekleri ile hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.(Haber Merkezi)

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