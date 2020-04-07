Emekli ikramiye ödemeleri başlıyor

Emeklilere, ölüm aylığı alan dul ve yetimlere, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ödemeler bugünden itibaren 11 Nisan 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

SSK kapsamında olanlara ikramiye, tahsis numarasının son rakamı 17-18-19 olanlar bugün, 20-21-22 olanlar yarın, 23-24 olanlar 9 Nisan'da, 25-26 olanlar ise 10 Nisan'da ödemelerini alacak. Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesini cebine koyacak.

Ödemeler kapsamında, emekliler 1.000'er lira alacak. Dul ve yetimlere ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik aylığı alanlara da sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. 2 aylık alanlara ise 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ikramiye ödenecek. İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

(Haber Merkezi)