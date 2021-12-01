Emekli Hal Müdürü Celal Atakan’ı kaybettik

Çorum Belediyesi’nden emekli Hal Müdürü Celal Atakan hayatını kaybetti.

Merhum Hacer ve Mustafa Kirli’nin oğlu, Murat, Levent ve Bülent Atakan’ın babası Celal Celal Atakan önceki gün hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi ikindi Namazı’na müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

