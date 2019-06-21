Emekli eğitimciler için veda yemeği

Okul Müdür Başyardımcısı Ahmet Doğan, Müdür Yardımcısı Cemal Başaran, Tarih Öğretmeni Nesimi Eker, Fransızca Öğretmenleri Orhan Teksoy ve Ali İhsan Bakan’ın emekliye ayrılması nedeniyle düzenlenen yemekte okulun öğretmen ve idarecileri bir araya geldiler.

Yemeğin ardından bir konuşma yapan Okul Müdürü Halit Güneş, duygusal bir konuşma yaptı ve adı geçen öğretmenlere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca idarecilerden Hayrullah Tekin ve Sevilay Kavlak da tayin olmuştu. Tayin olan idarecilere de plaket verildi ve teşekkür edildi. Bu konuşmanın ardından adına yemek düzenlenen öğretmenler de birer konuşma yaptı.

Okul Müdürü Halit Güneş, konuşmaların ardından emekli olan öğretmenlere birer plaket ve hediye verdi.

(Haber Merkezi)