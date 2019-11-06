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Emekli bankacı Mehmet Kırış toprağa verildi

Bu yıl 41’ncisi düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nda katılan 69 yaşındaki Çorumlu Mehmet Kırış, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Emekli bankacı Mehmet Kırış toprağa verildi

Bu yıl 41’ncisi düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nda katılan 69 yaşındaki Çorumlu Mehmet Kırış, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 00:13
Emekli bankacı Mehmet Kırış toprağa verildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratona katılan emekli bankacı Mehmet Kiriş, maratonun 12. kilometresi olan Fatih Cankurtaran Sosyal Tesisleri yakınlarında fenalaştı. Olay yerinde yapılan müdahale sonucu sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan emekli bankacı Kırış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Selahattin, Alaattin ve Hayrettin Kırış ile Raife Tatar’ın kardeşi, Nuriye Kırış’ın eşi, Özlem ve Özgür Kırış’ın babası, Çorum Belediyesi çalışanları Tülin Gonca ve Mustafa Kırış’ın amcası olan Mehmet Kırış’ın cenazesi önceki gün Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bazı Belediye birim müdürleri de katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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