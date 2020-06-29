“Emekli aylığı tabanı, asgari ücretle eşitlensin”

Bugün 30 Haziran: Emekliler Günü…

Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı, koronavirüs salgını nedeniyle bu günde bir araya gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, 30 Haziran’ın, Atatürk’ün emekli olduğu gün olması nedeniyle, “Emekliler Günü” olarak kutlandığını hatırlattı.

Derneğin, 50 yıllık geçmişi ve 1 milyonu aşkın üyesiyle emeklilerin sesine ses olduğunu vurgulayan Hıdır Kınıklı, sosyal diyalogla sorunların çözümü için mücadele ettiklerini de belirterek taleplerini şöyle sıraladı:

“ 2000 sonrasında emekli olanların intibakları yapılmalıdır.

Taban emekli aylığı asgari ücretle eşitlenmelidir.

Emekli aylıkları hesaplanma sistemi değiştirilmeli ve sigortalı süre arttıkça emekli aylıkları da artmalıdır.

Altı aylık tüfe oranına göre emekli aylıklarına yapılan zamlar değiştirilmeli, yüzdeli artışlar yerine seyyanen zamlar uygulanmalı ve refahtan da pay verilmelidir.

Bin lira olarak ödenen bayram ikramiyeleri artırılmalıdır. Emeklilerden hiçbir ad altında katkı payı alınmamalıdır.

Evi olmayan emeklilerimize uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması için devletimiz destek olmalıdır.” (Haber Merkezi)