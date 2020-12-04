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Emekli Albay Nihat Terlemez'i kaybettik

Mart ayında aramızdan ayrılan Dr. Sedat Terlemez'in ağabeyi, Gökhan Terlemez'in babası, emekli Albay Nihat Terlemez (83), böbrek ve kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul Göztepe Medikal Park Hastanesi'nde bu akşam saat 19.10'da hayatını kaybetti.

Güncel 04.12.2020, 22:21 04.12.2020, 22:57
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Emekli Albay Nihat Terlemez'i kaybettik

Sevgi Terlemez'in eşi, merhum Vahit ve merhum Dr. Sedat Terlemez'in kardeşleri, Gökhan Terlemez ve Emre Okcuer'in babaları olan Nihat Terlemez'in cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

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