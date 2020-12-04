Emekli Albay Nihat Terlemez'i kaybettik

Sevgi Terlemez'in eşi, merhum Vahit ve merhum Dr. Sedat Terlemez'in kardeşleri, Gökhan Terlemez ve Emre Okcuer'in babaları olan Nihat Terlemez'in cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.