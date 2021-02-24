Emekli Albay Ergün Duran toprağa verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekliye ayrılan ve daha sonra Ankara’da hayatını sürdürmeye başlayan Ergün Duran, yaklaşık bir ay önce kalp damarlarındaki çatlama nedeni ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) tedavi altına alındı. GATA’da üç haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Çorum merkeze bağlı Sarimbey Köyü nüfusuna kayıtlı Emekli Albay Duran (62), geçirdiği ikinci kalp krizi sonunda kurtarılamadı.

Vicdan Duran’ın oğlu, Özden Duran’ın eşi, Özer Duran ve Damla Yüce’nin babaları, Ersoy Duran ile Nursoy Duran’ın kardeşi, emekli öğretmen Gazetemiz Yazarı Ali Ekrem Büke’nin yeğeni, emekli öğretmen Zeynel Aygün’ün ise damadı olan Ergün Duran’ın cenazesi önceki gün Çorum’a getirilerek merkeze bağlı Sarimbey Köyü’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

