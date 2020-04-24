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Emekli aile maaşını bağışladı

Altmış beş yaş üstü emekli bir aile maaşlarını mazlumlara ulaştırılmak üzere Çorum İHH’ya bağışladı. Ailenin gelirlerinin kendilerine yettiğini, harcamalarından artırdıkları bir maaş bütçeyi de Çorum İHH’ya bağışlamak istediklerini ifade etmesi üzerine Çorum İHH ekibi bağışçının evine giderek bağış yapmalarını sağladı.

24 Nisan 2020 Cuma 18:48
Emekli aile maaşını bağışladı

Emekli aile mağdurlara destek olmak için herkesi “Şimdi Dayanışma Vakti - Hep Birlikte Ramazan” İnsani Yardım Kampanyasına destek vermeye çağırdı. (Haber Merkezi)

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