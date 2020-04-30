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“Emekçimizin alın terinin değerini çok iyi biliyoruz”

Ülkemizin büyüyüp gelişmesinde, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşılmasında, en büyük paylardan birinin emekçilere ait olacağını belirten Yusuf Ahlatcı, “Çalışanlarımızın emeklerine saygı gösteriyor ve hakları üzerinde titizlikle duruyoruz” dedi.

30 Nisan 2020 Perşembe 22:03
“Emekçimizin alın terinin değerini çok iyi biliyoruz”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” münasebetiyle yayımladığı mesajda, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan işçi ve emekçilerimizin alın terinin ne kadar değerli olduğunun ortaya konulduğu gündür. Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Hiç kuşkusuz ülkemizin büyüyüp gelişmesi ve bununla birlikte 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşılmasında, en büyük paylardan biri çalışan, üreten işçi ve emekçilerin olacaktır” ifadesini kullandı.

Ülkemizin en değerli sermayesinin emek olduğunu belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Her zaman söylediğimiz gibi bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Devletimiz bu amaçla işçilerimizin haklarının gözetilip korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve iş güvencesi konularında çok önemli çalışmalar yaparak; işçiye, emeğe ve dayanışmaya verdiği değeri ortaya koymuştur” dedi.

“İçinde bulunduğumuz Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında devletimiz büyük bir özveri ile, işçi ve emekçilerimizin de dahil olduğu vatandaşlarımıza, bu sürecin atlatılması hususunda gereken desteği sağlamaya devam etmektedir” diyen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“ Biliyoruz ki hiçbir hizmet kolay yapılmıyor. Dolayısıyla çalışanlarımızın hakları ve emekleri, hepimizin üzerinde titizlikle durduğu ve her zaman saygı göstermek zorunda olduğumuz değerlerdir. Bu vesileyle büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özveriyle çalışan, üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum.” (Haber Merkezi)

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