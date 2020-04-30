“Zor günler geçirdiğimiz bu dönem, her yıl ki Taksim'de miting yapılacak-yapılmayacak çekişme ve polemiklerini ortadan kaldırdı gibi görünüyor” diyen Zorlu, bu sıkıntılı dönemin gerçek gündeme dönmek, emeği konuşmak, emekçinin derdiyle dertlenmek adına bir fırsat olması gerektiğini kaydetti.

SP İl Başkan Yardımcısı Zorlu, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Cambaza bak, siyaseti ile görmezden gelinen iş kazaları, maden faciaları, adeta sefalete mahkûm eden asgari ücret, normalleşen sigortasız emekçiler, işçilere koronavirüs bulaşırsa biz karışmayız diyecek kadar umursamaz tavır ortaya koyanlar, sadece 1 güne mahsus sosyal medya güzellemeleri ile geçiştirilmemeli.

Alın terinin önemini bilenler, Alın terinin karşılığının verilmesini önemseyenler samimi bir tavır ortaya koymalılar.

Emeğe hak ettiği değeri veren, bunu bir lütuf olarak görmeyen, iş güvenliğini ve işçi sağlığı ile ilgili atılması gereken adımları olmazsa olmaz olarak addeden bir hareketin mensupları olarak buradan sesleniyoruz;

Gelin bu 1 Mayıs bir milat olsun.

Koronavirüsün birçok şeyi anlamsız kıldığı bugünler, hepimize ders olsun.

Emekçilerin ailelerine karşı boyunları bükülmesin.

Çalışarak kazandıkları, insanca yaşamalarına vesile olsun.

İşçinin ücreti alın teri kurumadan ödensin. Ücretleri ödenmemezlik edilmesin.

İşveren işçisine yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara güçlerini aşan yükler yüklemesin. Ağır iş yükler ise bizzat yardım etsin. Bu 1 Mayıs, emeğin ve alınterinin hakkını almasına vesile edilsin.” (Haber Merkezi)